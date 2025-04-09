Payas'ta evlerinde uyuşturucu ele geçirilen karı koca gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen evdeki karı koca gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen evdeki karı koca gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi kavga ihbarı üzerine Yenişehir Mahallesi'ndeki ikamete gitti.
Adreste 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen ekipler Z.T. ve eşi Ş.T'yi gözaltına aldı.
Zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.