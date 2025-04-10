Belen'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Hatay’ın Belen ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İssume İlkokulu öğrencileri, ziyarette polislere meslekleriyle ilgili sorular yöneltti.
Polislerin gününü kutlayan öğrenciler, emniyet binasını gezdi ve ekip araçlarına bindi.
İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek, çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi, İstiklal Marşı okundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.
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