Belen'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Hatay’ın Belen ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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