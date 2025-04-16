Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde iş birliği protokolü imzalandı

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Fiziksel Engelliler Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) arasında eğitim protokolü imzalandı.

Merkezde gerçekleştirilen törende, engelliler için yara bakımı, beslenme, öz bakım, gıda güvenliği ve hijyen eğitiminin verilmesi amacıyla hazırlanan projenin protokolü için imzalar atıldı.

İmza törenine HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar ve İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katıldı.

Rektör Eren, imza töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da kurulan merkezin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Açıldığı andan itibaren merkeze destek olduklarını belirten Eren, "Burada sadece maddi olanakların bir araya getirilmesi değil hem personel hem de o çalışma isteğinin de bir araya getirildiğini görüyoruz. Bu yolla hep birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da imzalanan protokolün merkeze hayırlı olmasını diledi.