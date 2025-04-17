Hatay'da otomobille 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.Ö'nün (42) kullandığı 31 GB 358 plakalı otomobil, Gözcüler Mahallesi'nde Y.T. (20) idaresindeki 31 ARP 446 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol üzerinde duran ve sürücüsü ile arkasındaki yolcunun yanlarına gelen yayayla sohbet ettiği 31 ART 056 plakalı başka bir motosiklete çarptı.

Kazada her iki motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin sürüklenerek yol üzerinde duran başka bir motosiklete çarpması ve 3 kişinin yola savrulması yer aldı.