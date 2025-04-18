Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 30 gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram nargile tütünü, 28 elektronik sigara, 1 sahte çek, 1030 sikke, 12 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen yüzük ve 12 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürdü.

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