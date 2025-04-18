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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 08:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:41
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, kaçak ürün bulunduğu belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 30 gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram nargile tütünü, 28 elektronik sigara, 1 sahte çek, 1030 sikke, 12 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen yüzük ve 12 obje ele geçirildi.

        Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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