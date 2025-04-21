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        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:05
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        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

        İncelemede 49,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki A.A. ve B.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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