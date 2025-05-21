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        Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcudaki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:26
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        Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcudaki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren M.S'nin (26) tabancayla öldürülmesinin ardından kaçan zanlılar A.O. ve M.A'yı, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki zeytinlikte saklanırken yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Kuyumcuda uğradığı silahlı saldırı nedeniyle yaralanan M.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlılar A.O. ve M.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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