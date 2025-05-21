Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcudaki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcudaki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren M.S'nin (26) tabancayla öldürülmesinin ardından kaçan zanlılar A.O. ve M.A'yı, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki zeytinlikte saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kuyumcuda uğradığı silahlı saldırı nedeniyle yaralanan M.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlılar A.O. ve M.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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