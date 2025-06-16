Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Tekebaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 2 motosiklete çarpmış, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralılardan Güney Özçelik (17) kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Kaza sonrası kaçan sürücünün H.Y. olduğu ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
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