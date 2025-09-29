Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:18
        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Neslişah K'nin (25) kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpan araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı.

        Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        - Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi

        Kazada ölen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak'ın naaşları işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi.

        Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çolak'ın cenazesi Kayalı Mahallesi Mezarlığında, Dönmez'in cenazesi NATO Mezarlığında, Altunpak'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Ölen 3 kişinin tır sürücüsü olduğu, Altunpak'ın 2 yıl önce domates yüklü tırla geçirdiği kazayı kırıklarla atlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

