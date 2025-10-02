Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda C.Ç, H.O, M.O, M.Ç, T.Ç, V.Ş. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.