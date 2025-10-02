Hatay'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de Buluttepe Mahallesi'nde Leyla Şahin'in (63) öldüğü silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda C.Ç, H.O, M.O, M.Ç, T.Ç, V.Ş. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç, M.O, H.O, T.Ç. ve M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
