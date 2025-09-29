Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldırımda çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldırımda çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde 29 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Neslişah Kenar (25), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Kenar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Aynı araçtaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M'nin ise tedavileri sürüyor.

        Kenar'ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobilin yayalara çarpıp devrildiği kazada kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetmiş, Kenar ve yanındaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Yol açarken uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
        Yol açarken uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü
        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü
        Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Erzin ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Erzin ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Depremde bacaklarını kaybeden para okçu Feyza Nur'un hedefi Türkiye şampiyo...
        Depremde bacaklarını kaybeden para okçu Feyza Nur'un hedefi Türkiye şampiyo...
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif'e ödül v...
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu tamamlayan Elif'e ödül v...