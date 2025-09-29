Hatay'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kenar'ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobilin yayalara çarpıp devrildiği kazada kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetmiş, Kenar ve yanındaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M. yaralanmıştı.

Kenar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Aynı araçtaki Berfin Y. ile yaya Mahmut M'nin ise tedavileri sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldırımda çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.