GÜNCELLEME - Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

Numune Evler Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, henüz bilinmeyen nedenle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu.

Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, yollarda su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.