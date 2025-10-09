Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Hatay'da sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Samandağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

        Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, ﻿karavanlar devrildi.

        Belediye ekipleri, mahallelerde temizlik çalışması yaptı.

        - Dörtyol'da çatılar devrildi

        Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu.

        Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar oluştu.

        Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

        - Bisikletli çocuk çukura düştü

        Numune Evler Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, henüz bilinmeyen nedenle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıktı.

        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü
        Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti
        Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti
        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
        Yeşilay karavan etkinlikleriyle afetzede çocukları bağımlılıklara karşı bil...
        Yeşilay karavan etkinlikleriyle afetzede çocukları bağımlılıklara karşı bil...