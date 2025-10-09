Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araç sürücüleri ile 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.