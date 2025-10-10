Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 00:24 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de meydana gelen cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yürütülen çalışmaların ardından Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet ve Karaağaç Konarlı mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda U.E, T.K. Y.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı.

        Aramalarda 3 tabanca, pompalı tüfek, 123 tabanca fişeği, 30 tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 70 gram esrar ve 46 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.E, T.K, Y.Ö. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden U.E, T.K. ve Y.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca Y.Ö'nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi

        Benzer Haberler

        Hatay merkezli 5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı
        Hatay merkezli 5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertele...
        Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertele...
        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü