Hatay'da kanseri yenen 3 yaşındaki Tamer Talha için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandığı beyin kanserini tedavi sonucu atlatan 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

İskenderun Kaymakamlığı öncülüğünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol belediyelerinin işbirliğinde 14 ay kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha'ya moral olması için İskenderun Millet Parkı'nda etkinlik organize edildi.

"Tamer Talha İçin Balonlar Gökyüzüne Uçuyor" sloganıyla düzenlenen organizasyon kapsamında Tamer Talha Oğuz, motorcuların konvoyu eşliğinde alana giriş yaptı.

Tamer Talha, burada Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye aracının merdivenine çıkarak, katılımcılarla rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar için de yüz boyama etkinliği yapıldı.

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, 14 aylık zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bir baba olarak çok zor süreçler atlattığını dile getiren Oğuz, "Çocuğumuzun iyileşmesini böyle güzel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın" diye konuştu.