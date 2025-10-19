Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafik kazasında yaralanan genç kız tedavi gördüğü hastanede öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 19.10.2025 - 21:07
        Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde 19 Ekim'de, minibüsle traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Fatma Şanverdi (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan 13 kişiden 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        - Olay

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

