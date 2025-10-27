Hatay'da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazete dağıttı

Kutlamaya katılan herkese teşekkür eden Burgaç, hayata geçirdikleri gazete çalışmasıyla da çocuklarda bilinç oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine, geleceğin teminatı çocuklara daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Öğrenciler, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle cadde ve sokakta "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak "Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" manşetli gazete dağıttı.

