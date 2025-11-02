Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da üniversite öğrencileri mandalina hasadına katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden öğrenciler, çiftçilerle mandalina topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:14
        Hatay'da üniversite öğrencileri mandalina hasadına katıldı
        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden öğrenciler, çiftçilerle mandalina topladı.

        Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) 30 öğrenci, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde mandalina hasadına katıldı.

        Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği gençler, ürün toplayan çiftçilere destek oldu.

        Akkuş, gazetecilere, etkinliğin "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

        Öğrencilerin hasada gönüllü katıldığını belirten Akkuş, "Gençlerimizin mandalinanın, narenciyenin nasıl toplandığını yerinde görmelerini istedik. Hem tarımı yakından tanıyorlar hem de bölge halkıyla etkileşim içinde bulunarak gönüllülük ruhunu yaşıyorlar." diye konuştu.

        ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araştırma Görevlisi Leyla Alakan, öğrencilerin tarım uygulamalarını yerinde görüp deneyimlediğini anlattı.

        İşletme Bölümü öğrencilerinden Rümeysa Kurt ve Nisa Nil Aydoğan da dalından topladıkları mandalinaları tatma imkanı bulduklarını kaydetti.

        Hasadın ardından öğrenciler, Dörtyol İlk Kurşun Müzesi'ni gezdi.

