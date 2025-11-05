Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Antakya-Samandağ kara yolunun Ekinci Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 057 plakalı otomobil ile 31 M 8083 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
