        Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:30
        Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Antakya-Samandağ kara yolunun Ekinci Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 057 plakalı otomobil ile 31 M 8083 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

