        Hatay Haberleri

        İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonları denetlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı.

        Giriş: 16.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:27
        İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonları denetlendi
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki 7 SPA merkezi ve masaj salonunu inceledi.

        Denetimde 14 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

