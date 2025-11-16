İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonları denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki 7 SPA merkezi ve masaj salonunu inceledi.
Denetimde 14 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
