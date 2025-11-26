Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Antakya-İskenderun kara yolunda Suriye uyruklu Salah Ghneem'in (66) kullandığı 34 ME 9060 plakalı motosiklet ile M.K. (28) idaresindeki 63 AIR 566 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ghneem, sağlık ekibince kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Tır sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin havaya ateş açmasıyla son bul...
        Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin havaya ateş açmasıyla son bul...
        Hatay'ın ihya ve inşa süreci Ankara'da ele alındı
        Hatay'ın ihya ve inşa süreci Ankara'da ele alındı
        Depremde yıkılan binanın arazisinde yaşanan göçükle tarihi su kanalı ortaya...
        Depremde yıkılan binanın arazisinde yaşanan göçükle tarihi su kanalı ortaya...
        Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        HBB'den tarım lisesine buğday ve gübre desteği
        HBB'den tarım lisesine buğday ve gübre desteği
        Filesini eline alan vatandaşlar dalından bedava narenciye topladı
        Filesini eline alan vatandaşlar dalından bedava narenciye topladı