Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antakya-İskenderun kara yolunda Suriye uyruklu Salah Ghneem'in (66) kullandığı 34 ME 9060 plakalı motosiklet ile M.K. (28) idaresindeki 63 AIR 566 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ghneem, sağlık ekibince kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tır sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.