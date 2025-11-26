Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu
Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Her Tohum Bir Gıda Projesi" kapsamında Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul arazisinde tohum ekimi yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Her Tohum Bir Gıda Projesi" kapsamında Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul arazisinde tohum ekimi yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, öğrenciler okulun 52 dönümlük arazisinde 1,5 ton buğday tohumunu toprakla buluşturdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır, tarımın Hatay'ın temel ekonomik değerlerinden olduğunu belirtti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de tarımın bölge için önemine anlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.