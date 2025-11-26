Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Zanaatkar çift, Hatay'ın ünlü mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşaba işliyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da zanaatkar Zeynep ve Naim Gülbol çifti, çeşitli figürleri ve kentin öne çıkan mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşap ürünlere işleyip müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zanaatkar çift, Hatay'ın ünlü mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşaba işliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALİM TAŞ - Hatay'da zanaatkar Zeynep ve Naim Gülbol çifti, çeşitli figürleri ve kentin öne çıkan mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşap ürünlere işleyip müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Ahşap sanatında 35 yılı geride bırakan 60 yaşındaki Zeynep ile 68 yaşındaki eşi Naim Gülbol, Antakya ilçesi Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki atölyelerinde el emeğiyle dekoratif ürünler yapıyor.

        Gülbol çifti, çeşitli figürleri ince uçlu yakma kalemini kullanarak, kavak ağacından yapılan tablo, tepsi ve sehpa gibi ürünlere işliyor.

        Çalışmalarında ağırlıkla Antakya Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda yer alan "Narkissos", "Kem Göz", "Neşeli Ol Hayatını Yaşa", "Soteria" ve "Dansçılar" gibi mozaiklere yer veren emektar zanaatkarlar, tasarımlarını çarşıyı gezenlere satıyor.

        Çiftin ürünleri, kentin tanıtımının yapıldığı sergilerde de beğeniye sunuluyor.

        - "Nakış işler gibi çok ince uçlarla milim milim çalışıyoruz"

        Zeynep Gülbol, AA muhabirine, Hatay'ın zengin mozaik mirasını tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

        Ahşap yakma sanatının sabır gerektirdiğini vurgulayan Gülbol, "Nakış işler gibi çok ince uçlarla milim milim çalışıyoruz. İşte acele etme şansımız yok, hata kabul etmiyor. Bazı çalışmalar birkaç gün, bazıları da aylar sürüyor ama resme olan sevgimiz her şeye değiyor." dedi.

        Gülbol, eserlerde Hatay'ı anlatan ve tanıtan figürlere yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Özellikle ahşap üzerine yakma mozaikleri 15 seneden fazladır yapıyoruz. Müzemizdeki mozaiklerin çoğunu yakma yöntemiyle ahşaba çalıştık. Sanatımızı yaparken aynı zamanda müzemizdeki mozaikleri tanıtma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

        Ahşap yakma sanatını yaşatmayı hedeflediklerini dile getiren Gülbol, şunları kaydetti:

        "Yurt içi ve dışında birçok sergiye davet edildik. Gittiğimiz yerlere Hatay'ın tarihi mekanları, sokakları, ibadet yerleri, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaptığımız çalışmaları götürdük ama en çok ahşap üzerine yaptığımız mozaik dikkati çekiyor. Sadece kendi işimizi değil aynı zamanda şehrimizi, mozaiklerini ve kültürünü yaşatmak istiyoruz, onları tanıtıyoruz. Bir nevi gönül elçiliği yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu
        Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin havaya ateş açmasıyla son bul...
        Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin havaya ateş açmasıyla son bul...
        Hatay'ın ihya ve inşa süreci Ankara'da ele alındı
        Hatay'ın ihya ve inşa süreci Ankara'da ele alındı
        Depremde yıkılan binanın arazisinde yaşanan göçükle tarihi su kanalı ortaya...
        Depremde yıkılan binanın arazisinde yaşanan göçükle tarihi su kanalı ortaya...
        Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü