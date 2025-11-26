Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Durmuş Fatih İleri, Hatay'ın Defne ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:10
        AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Durmuş Fatih İleri, Hatay'ın Defne ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        İleri, Çekmece Mahallesi'ndeki Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcıların taleplerini dinledi.

        Sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman iletişim halinde olduklarını anlatan İleri, bu tür etkinliklerle dayanışmanın artırılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

