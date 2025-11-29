Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesinde oturan 61 yaşındaki Özgül Delis, kayınvalidesinden yadigar evde geçmişte kullanılan eşyaları sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesinde oturan 61 yaşındaki Özgül Delis, kayınvalidesinden yadigar evde geçmişte kullanılan eşyaları sergiliyor.

        Delis, Erzin Halk Eğitim Merkezinden 2017'de emekli olmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerindeki müzeleri ziyaret etti.

        Bu ziyaretlerden esinlenen Delis, 4 yıl önce vefat eden kayınvalidesinden kalma evi müzeye dönüştürmeye karar verdi.

        Delis, iki odası ve salonu bulunan evin içerisindeki eşyaları düzenledi.

        Geçmişte kullanılan mutfak ve ev eşyalarından tarım aletlerine çok sayıda malzemenin yer aldığı eve Delis, cansız mankenler de yerleştirdi.

        Delis, "Özgül'ün Müzesi" adını verdiği ve içerisinde eski ütülerden dikiş makinelerine daktilodan gaz lambalarına kadar çok sayıda eşyanın yer aldığı evi 3 yıl önce ziyarete açtı.

        Adeta geçmişe yolculuk yaptıran evi, Hatay'ın yanı sıra farklı kentlerden gelenler ziyaret ediyor.

        - "Herhangi bir ücret talep etmiyorum"

        Özgül Delis, AA muhabirine, müzeye dönüştürdüğü evin üst katında kendisinin oturduğunu söyledi.

        Kayınvalidesinden kalan ve kullanılmayan evi müzeye dönüştürerek güzel bir hale getirdiğini anlatan Delis, burayı ziyaret edenlerden olumlu tepkiler aldığını belirtti.

        Delis, yaklaşık 90 yıllık evde, perdelerden halı ve kilimlere, duvarda asılı mutfak eşyalarına kadar her unsurun geçmişte kullanıldığı şekliyle yer aldığını dile getirdi.

        Evde mevcut eşyaların yanı sıra yakın çevresinden topladığı eşyaların bulunduğunu belirten Delis, şöyle konuştu:

        "Gittiğim her yerde müze vardı, ben de kendi yöremi tanıtmak amacıyla yaptım. Gelen misafirlerimden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Bu işi severek yapıyorum. Gelenlere de elimden geldiği kadar nasıl bir misafire davranılıyorsa öyle davranıyorum, hizmetimi yapıyorum. Memnun ayrılıyorlar, teşekkür ediyorlar, seviniyorum. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. İnsanlarla tanışıp sohbet etmek hoşuma gidiyor. Hiç kimse de 'Ne gereği var, bunu niye yaptın?' demedi. 'Çok iyi yapmışsın, bilmediğimiz şeyleri gördük, nereden akıl ettin?' diyorlar. Herkes memnun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler

        Benzer Haberler

        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...
        Sucuk, peynir, ketçaptan oluşan 1 ton gıda malzemesi toprağa gömülerek imha...
        Sucuk, peynir, ketçaptan oluşan 1 ton gıda malzemesi toprağa gömülerek imha...