Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bir aylık maaşını bağışlayan muhtara teşekkür belgesi verildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi Muhtarı Riyat Tecimen, bir aylık maaşını TSKGV'ye bağışladı.
TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Yolaç Erdur, Tecimen'i ziyaret ederek, yaptığı bağıştan dolayı teşekkür belgesi verdi.
Erdur, Türk halkının ordusuna olan güven ve sevgisinin her dönem güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.
