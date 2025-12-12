Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hatay Şehir ve Medeniyet Buluşmaları kapsamında "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:02
        Hatay'da "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
        HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Köse konuşmacı olarak katıldı.

        Köse, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin geçmişten bugüne uzanan güvenlik ve ticari yapısına ilişkin sunum yaptı.

        Prof. Dr. Köse, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'in ticari ve siyasi anlamda daima stratejik önemini koruduğunu söyledi.

        Çok sayıda devletin ve medeniyetin Doğu Akdeniz'de hüküm sürdüğünü ifade eden Köse, "Doğu Akdeniz dinlerin oluştuğu ve önem kazandığı Kudüs, Mısır ve Anadolu için önem arz eden bir yer. Bu bölge, dünya tarihinde ticaret yolları gibi önemli yolların geçtiği bir yer." diye konuştu.

        Etkinliğe, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

