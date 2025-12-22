Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara zarar veren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:58
        Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara zarar veren zanlı tutuklandı
        Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, dün bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atarak zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan B.F'nin araçlara taş atarak zarar vermesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

