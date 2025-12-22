Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara zarar veren zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, dün bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atarak zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan B.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan B.F'nin araçlara taş atarak zarar vermesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.