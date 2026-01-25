Habertürk
        Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir bebeğin öldüğü ve karı kocanın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 02:26 Güncelleme: 25.01.2026 - 02:26
        Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde 24 Ocak'ta Ö.Ü.'nün kullandığı 31 BAE 894 plakalı otomobildeki 1 yaşındaki Ece Ü.'nün öldüğü, sürücü ve eşinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde devrildikten sonra sürüklenen otomobilin, aydınlatma direğine çarpması yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

