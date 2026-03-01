Hatay'da darbettiği kadının ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde darbettiği kadının ziynet eşyasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 Mart'ta, T.O'nun başına taşla vurularak darbedilmesi ve altınların gasbedilmesi olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki kameraların incelemesi üzerine kimliği tespit edilen Y.Y, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Zanlının iş yerinde yapılan aramada 2 bilezik, 1 yüzük ve 1 kol saati ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.O'nun Dörtyol Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

