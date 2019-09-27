Helikopterle Asi Nehri’nden alınan suyla yangını söndürüldü Hatay’da kırsal alanda yangın çıktı

İstanbul'da bir deprem daha!

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Hatay’da, kırsal arazide tarım alanında yangını çıktı. Yangına müdahalede bulunan helikopter Asi Nehri’nden aldığı sularla yangını söndürdü.

Yangın, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan kırsal arazide çıktı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. Helikopter yangın noktasına yakın olan Asi Nehri’nden aldığı sularla yangına hızlı müdahalede bulundu. Karadan da verilen destekle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

5 hektarın küle döndüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

HATAY 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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