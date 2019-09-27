Samandağ Kitap Günleri 4 Ekim’de

Samandağ Belediyesi tarafından ilçede ilk defa düzenlenecek olan “Samandağ Kitap Günleri”, 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 14:00’da Hz. Hızır Parkı’nda başlayacak.

Duayen yazarların, şairlerin ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı Kitap Günleri kapsamında şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra duayen yazarlar hayranları ile bir araya gelerek eserlerini imzalayacaklar.

Etkinlik kapsamında onlarca yazarın binlerce eseri, Hataylı kitapseverlerle buluşacak. “Okuma Özgürlüktür” sloganı ile düzenlenecek olan etkinliğe Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Bekir Öztürk, Ahmet Eroğlu, Murat Ali Bilkay, Ali İbrahim Öz, Tolga Uluaydın, Erkan Karasoy, Köksal Aydın, Necla Karataş, Yılçay Atar, Serkan Emir’in yanı sıra, Hataylı Yazarlardan Güler Kalem, Murathan Çarboğa, Bahri Loş, Ferhat Zidani, Mehmet Mevlüt Bulanık, Necla Karataş, Mahmut Çetin Zorba, Çetin Kalkan, Şekip Güzelmansur, Yahya Harbelioğlu gibi çok sayıda ünlü yazar katılacak.

Etkinlik kapsamında 6 Ekim 2019 Pazar günü saat 18:00’da Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin şiir ve müzik dinletisi sunarak hayranlarının kitaplarını imzalayacaklar.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, 4 13 Ekim tarihleri arasında her gün 10:00 22:00 saatleri arasında açık kalacak olan etkinliğe bütün kitapseverleri davet etti. Başkan Eryılmaz, “Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururu ve bir o kadar da heyecanını yaşıyoruz. Sevilen yazarları İlçemizde ağırlayarak vatandaşlarımız ile buluşturacağımız için çok mutluyuz. Tüm Vatandaşlarımızı 4 13 Ekim tarihleri arasında Kitap Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

HATAY 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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