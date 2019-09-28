Hatay'da motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı Aynı noktada bir günde iki kaza yaşandı

İstanbul'da bir deprem daha!

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Hatay’ın Defne ilçesinde bir motosiklet ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen Sökmen’in kullandığı 27 P 3136 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Sergen Sökmen ve Mert Dağdan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mert Dağdan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan, aynı caddede akşam saatlerinde üç araç zincirleme kazaya karışmıştı.

HATAY 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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