Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Hatay’da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:31

YATSI 19:44

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