Yat rallicileri İskenderun Körfezi'nde sevgi çemberi oluşturdular Arsuz Kaymakamı Musa Sarı: "Rallicilerimiz tam da olması gereken yere, medeniyetlerin beşiğine demir attılar, onları ağırlamaktan mutluyuz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yat rallicileri İskenderun Körfezi'nde sevgi çemberi oluşturdular Arsuz Kaymakamı Musa Sarı: ...

İHA

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay'ın turizm kenti Arsuz'da sevgi çemberi oluşturdular.

Yat rallicileri İskenderun Körfezi'nde sevgi çemberi oluşturdular Arsuz Kaymakamı Musa Sarı: "Rallicilerimiz tam da olması gereken yere, medeniyetlerin beşiğine demir attılar, onları ağırlamaktan mutluyuz"

Türkiye sahillerinin güzelliklerine dikkat çekmek ve güzellikleri keşfetmek için yola çıkan 41 yelkenli Hatay'ın turizm kenti Arsuz'da sevgi çemberi oluşturdular.
Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi 41 yelkenli, sahillerin güzelliklerini tanımak ve denizciliği geliştirmek için çıktıkları Akdeniz Yat Rallisi kapsamında İskenderun ve Arsuz'da iki gün kaldılar. İskenderun Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ralli kapsamında Türkiye'de balıkçı barınağından yat limanına dönüştürülen ilk ve tek Arsuz Madenli Yat Limanında demirleyen rallicilere burada yöresel ürünlerden oluşan sacda börek ikram edildi. Düzenlenen kokteylde ise ralliciler canlı müzik eşliğinde dans edip eğlendiler.
Rallicilerin İskenderun ve Arsuz gezileri denizden ve havadan drone ile görüntülendi. Kartpostallık görüntüler oluşturan ralliciler Hatay'ın turizm potansiyeli en yüksek olan Arsuz ilçesinde sahile yakın bölgede sevgi çemberi oluşturarak görüntü verdiler. Ralliye İstanbul'dan katılan iş adamı Zülfikar Taşköprü İskenderun Körfezi ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ve insanını çok sevdiklerini, ayrılmanın ise kendileri için zor olduğunu belirterek İskenderunArsuz ziyaretinden sonra yavru vatan Kıbrıs'a geçeceklerini söyledi.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ise dümen suyunda sefere çıkan rallicilerin en doğru yer medeniyetlerin beşiği Hatay'a Arsuz'a gelmelerinden dolayı son derce memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Uygarlıkların dümen suyunda bir sefere çıkan rallicilerimiz büyük İskenderun topraklarına tarihi Milattan Önce 300 yıllarına dayanan Roma, Bizans ve birçok Arap medeniyetine ev sahipliği yapmış uygarlığa geldiler. Turizmin, balıkçılığın, tarımın su ve doğa sporlarının merkezine geldiler. Rallicilerimizin buraya gelmesinde katkı sunan Valimize, Deniz Ticaret Odasına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ise, "Madenli balıkçı barınağının valiliğe devredilerek yat limanına dönüştürüldüğü Türkiye'de tek yer. Bizim amacımız buranın güvenli bir liman olduğunu gösterebilmekti" dedi.
DADD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Türkmen ise, "Bu bölgede sadece yatlara ait bir liman bulunmuyor bu nedenle Hatay Valiliği bir ilki yapmış. Bu bir kapı aralamadır. Ayağımızı attık bundan sonra yurdumuzun her tarafından buralara geleceğiz. Mersin'den bu tarafa bir Karataş var orası balıkçı barınağı biliyorsunuz yatların barınabileceği bir yer değil böyle bir yerin olması büyük bir başarı aynı zamanda turizm için önemli bir katkıdır biz de seneye çok daha kalabalık şekilde geleceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

HATAY

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
YEREL HABERLER Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
Greenpeace'ten temizlik ve marka denetimi Greenpeace Hatay Gönüllüleri tarafından Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerde temizlik ve marka denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Greenpeace'ten temizlik ve marka denetimi Greenpeace ...
Hatayspor - Eskişehirspor maçının ardından İlhan Palut: "Üç puan eksiklerimizi örtmeyecek" Coskun Demirbakan: "Kaybederken kazanmak önemli"
YEREL HABERLER Hatayspor - Eskişehirspor maçının ardından İlhan ...
Hatayspor - Eskişehirspor: 1-0
YEREL HABERLER Hatayspor - Eskişehirspor: 1-0
TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Eskişehirspor : 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Eskişehirspor : 0
Erzin’de motosiklet kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzin’de motosiklet kazası: 3 yaralı
Damat gelini almaya tırıyla gitti Çift, süslenen tırla şehir turu attı
YEREL HABERLER Damat gelini almaya tırıyla gitti Çift, süslenen ...
Damat TIR şoförü olunca, gelin arabası da TIR oldu
YEREL HABERLER Damat TIR şoförü olunca, gelin arabası da TIR oldu
İskenderun Engelliler Basketbol Takımı - Galatasaray: 49-89
YEREL HABERLER İskenderun Engelliler Basketbol Takımı - Galatasaray: ...
Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı
Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor kendi sahasında ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını ...
Engelsiz koro İskenderun için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Engelsiz koro İskenderun için sahneye çıktı
Limak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Limak Enerji Engelsiz Korosu'ndan müzik ziyafeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X