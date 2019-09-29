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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Eskişehirspor : 0

İHA

TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Hatayspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Eskişehirspor : 0

TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Hatayspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
52. dakikada Sekidika’nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.
58. dakikada Caner Hüseyin Bağ’ın ceza alanı dışından yaptığı ortada topa kafayı vuran Mirkan Aydın topu ağlara göndermeyi başardı. 10
63. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, uzaktan sert vurdu ancak top çok az farkla dışarı gitti.


Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx
Hatayspor: Akın Alkan xxx, Kubilay Sönmez xx, Mirkan Aydın xxx, Selim Ilgaz xxx, Alican Özfesli xx (Aabid Rayane dk. 79 x), Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker x (Idir Quali dk. 46 xx), Yusuf Abdioğlu xx, Helder Barbosa x (Gökhan Karadeniz dk. 46 xxx), Caner Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Hamza Gür, Yasin Güreler
Teknik Direktör: İlhan Palut
Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Berkay Dabanlı xx, Sissokko xx, Tolga Dabanlı xx, Sekidika xx, Milinkovic xx, Issah xx, Erdal Akdarı xx, Fevzi Yıldırım xx, Halil Öner x (Ferhat Kiraz dk. 68 ?, Onur Bayramoğlu dk. 88 ?), Cemali Sertel x (Hakan Aslantaş dk. 54)
Yedekler: Ekrem Kılıçaslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balahan, Talha Erdoğan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: Mirkan Aydın (dk. 58) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel (Hatayspor), Halil Öner, Berkay Dabanlı (Eskişehirspor)

HATAY

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:43
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