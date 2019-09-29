Hatayspor - Eskişehirspor: 1-0

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Alican (xx) (Dk. 80 Aabid x) , Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx) (Dk. 46 Qualı xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Caner (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)Sissoko (xx), Berkay (xx), Sekidika (xx), Milinkovıc (xx), Issah (xxx), Erdal (xx), Mehmet Feyzi (xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx) (Dk.68 Ferhat x)(Dk.89 Onur ?), Cemali (xx) (Dk.54 Hakan x)
GOLLER: Dk.58 Mirkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mesut (Hatayspor), İbrahim, Berkay (Eskişehirspor)TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor´u konuk etti. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Mirkan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 11'e yükseltti. Eskişehirspor ise -4 puanla son sırada yer aldı.
HATAY
30 Eylül 2019 Pazartesi
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