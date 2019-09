Hatayspor - Eskişehirspor maçının ardından İlhan Palut: "Üç puan eksiklerimizi örtmeyecek" Coskun Demirbakan: "Kaybederken kazanmak önemli"

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Hatayspor, Eskişehirspor’u 10 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, üç puanın önemli ancak lig genelinde iyi futbolun çok değerli olduğunu belirterek, "Puansal manada da oyunsal manada da daha istediğimiz puanları toplayamayıp, istediğimiz ritmi bulamamıştık. Maça baktığımız zaman ilk yarı bu görüntümüz devam etti. Rakibe de pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor vardı sahada. Sıcak her iki takımı da etkileyip, tempoyu düşürmüştür. Ama ikinci yarı biraz daha oyuncularım oyunu istedi. Rakip yarı sahada daha çok görünmeye başladık ama bu sefer de bunu net pozisyonlara çevirmede zorlandık. Eskişehirspor da takım olarak kendi sahasında savunma yapınca bunu çözmekte biraz zorlandık. Ama girdiğimiz bir pozisyon ve attığımız bir gol bize üç puanı getirdi. Üç puan çok önemliydi bugün bizim için ama lig genelinde iyi ve agresif futbol bizim için çok değerli. Bugünkü üç puan kendi bakış açımızla eksiklerimizi örtmeyecek. Bunları giderme ve ritmimizi bulma adına tekrara çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise her maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Hatayspor geçen seneden beri iyi bir performans sergiliyor. Disiplinli bir takım ve iyi yönlendiriliyor. İyi bir takıma yenildik bugün. Ben geleli iki hafta oldu, geldiğimde de söyledim 45 haftada bir şeyler oturtmaya çalışacağız. Sıcak havaya göre oynadık. Nasıl oynanması gerekiyorsa bu havada öyle oynamaya çalıştık. Bir yere kadar başarılı olduk ama futbol birebirler oyunudur. Her zaman dile getiriyorum ama maalesef futbolun geri kalmasının sebebi bu analizler ve istatistikler. Rakipten önce kafa vurursan sen gol atarsın budur. İstersen 30 kilometre koş bir maçta eğer rakip vurursa bedavaya koşarsın. Bunu anlatmaya çalışıyorum her ne kadar eleştirilsem de gerçek bu. Kaybederken kazanmak önemli. Mağlubiyetler, galibiyetten daha önemlidir eğer kullanırsanız. Bunu kullanmaya çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

