Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

İstanbul'da bir deprem daha

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HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.

Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, görenleri şaşırttı. Süs havuzundaki köpükleri görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.





HATAY 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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