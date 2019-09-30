Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, YayladağıAntakya Karayolu kızılgöl mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç'nin (72) kullandığı 31 KKS 27 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
HATAY
01 Ekim 2019 Salı
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