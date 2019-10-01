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Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı

İHA

Teknik Direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, altyapı antrenörleriyle Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı

Teknik Direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, altyapı antrenörleriyle Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından verilen kararla birlikte dün itibari ile İlhan Palut ile yollarını ayıran bordobeyazlı ekipte futbolcular, 6 Ekim Pazar günü Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor maçına hazırlanıyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde, altyapı antrenörleri tarafından çalıştırılan futbolcular, rejenerasyon, 5’e 2 ve dar alan çalışması yaptı.
Öte yandan bordobeyazlı kulüpte teknik direktör arayışı sürüyor.

HATAY

01 Ekim 2019 Salı

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