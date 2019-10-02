Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı Araç sürücüsü gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 51 NA 010 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 10 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zencan gözaltına alındı
HATAY
02 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:05
- GÜNEŞ 06:24
- ÖĞLE 12:30
- İKİNDİ 15:50
- AKŞAM 18:26
- YATSI 19:40