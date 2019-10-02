Hatay’da “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatay’da “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği

İHA

Türkiye'de 81 ilde 'trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis görev alırken, Hatay il genelinde ise 735 polis görevlendirildi.

Hatay’da “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği

Türkiye’de 81 ilde ‘trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek’ amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis görev alırken, Hatay il genelinde ise 735 polis görevlendirildi.
Türkiye’de 81 ilde olduğu gibi, Hatay’da da, birçok yaya geçidi noktasında polis ‘trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek’ amacıyla görevlendirildi. Merkez ilçe Antakya’da Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından araç sürücülerine trafikte yaya önceliği içerikli broşürler dağıtıldı. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte trafikte yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Yayladağı
Yayladağı ilçesinde ilçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler ve trafik şube ekiplerinin katılımıyla “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte kaymakam Yılmaz yaya geçidinde araçları durdurup sürücülere önceliğin yayalara ait olduğu bilgisini paylaştı.

Samandağ
Samandağ ilçesinde öğrenciler trafik polislerine eşlik ederek, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmeye çalıştı. Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanı Emrah Nergis’in katıldığı etkinlikte trafik polis yeleği giyen öğrenciler sürücülere uyarı broşürleri dağıttı. Öğretmenleri nezaretinde yaya geçitlerine gelen birçok öğrencide ellerinde bulunan “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” pankartlarıyla farkındalık oluşturdu.

Kırıkhan
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” etkinliği kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu’nun da katılım gösterdiği etkinlik kapsamında yaya geçitlerinde önceliğin yayalara verilmesi, araç kullanırken emniyet kemerini bağlamaya dikkat edilmesi, araç kullanırken telefon görüşmesi yapılmaması konularına dikkat çekildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçtiklerinde karşıdan karşıya geçerek durdurdukları araç sürücülerine broşür dağıtımı yaptı.

HATAY

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ’da acil toplanma alanları levhalandırıldı
YEREL HABERLER Samandağ’da acil toplanma alanları levhalandırıldı
Simülasyon tırında deprem eğitimi
YEREL HABERLER Simülasyon tırında deprem eğitimi
Belediye personelinden örnek davranış Mezarlıkta bulduğu parayı seyyar satıcıya teslim etti
YEREL HABERLER Belediye personelinden örnek davranış Mezarlıkta ...
Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı Araç sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı Araç sürücüsü ...
Olta misinasıyla tuzağa düşürülen doğanı, piknikçiler kurtardı
YEREL HABERLER Olta misinasıyla tuzağa düşürülen doğanı, piknikçiler ...
İnşaatta çalışmayı bıraktı, melisa ekimine başladı Hatay'da eşini dinleyerek melisa otu eken inşaat işçisi şimdi talebi karşılayamıyor Sağlığa faydaları nedeniyle özellikle kış aylarında çayı yapılarak tüketilen melisa otunun kilosu 40 liraya satılıyor
YEREL HABERLER İnşaatta çalışmayı bıraktı, melisa ekimine ...
Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı
YEREL HABERLER Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı
Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor
YEREL HABERLER Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ...
İHH, Kafranbel´deki sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı
YEREL HABERLER İHH, Kafranbel´deki sokak hayvanlarına yiyecek ...
Yolda bulduğu parayı engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı engelli sahibine teslim eden ...
Her derde deva: "Kudret narı" Mide hastalıklarından bağırsağa, diyabete ve pek çok rahatsızlığa iyi gelen kudret narı, bağışıklığı da güçlendiriyor Hataylı Münip Çivi, Suudi Arabistan’dan getirip deneme amaçlı ektiği kudret narı üretiminden olumlu sonuç aldı Diyetisyen Zeynep Bilgin: "İçeriğinde bol miktarda E vitamini ve protein bulunuyor" "İçeriğindeki vitaminler, protein sayesinde antioksidan özelliğine sahip olup kanserle savaşmada birebirdir"
YEREL HABERLER Her derde deva: "Kudret narı" Mide hastalıklarından ...
Hatayspor, İlhan Palut ve ekibiyle yolları ayırdı
YEREL HABERLER Hatayspor, İlhan Palut ve ekibiyle yolları ayırdı
Hatayspor'da şok ayrılık İlhan Palut'la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Hatayspor'da şok ayrılık İlhan Palut'la yollar ...
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme ...
Kamyonetin ezdiği minik Yaren hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin ezdiği minik Yaren hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X