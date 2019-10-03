Kamplardaki 70 bin Suriyeliye sıcak yemek

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

SURİYE´nin İdlib kentinin güney kırsalına rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye´de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle sağlanan gıda malzemelerinden yemek pişirilerek savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Bölgede saldırılardan kaçan çok sayıda sivilin olduğunu belirten Tosun, "Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor, ancak mağdur durumda olan yüz binlerce insan var" dedi.



HATAY 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:06

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