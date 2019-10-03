Hatay'daki kazada 2 asker şehit

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Belen ilçesi Çerçikaya Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda askeri aracın kaza yapması sonucu 7 askerin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, askerlerden ikisinin yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

HATAY 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:06

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