İtfaiyeden minik öğrencilere eğitim

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Hatay'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın durumunda alınacak tedbirler konulu eğitim verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde bulunan Narlıca Anaokulu'nda minik öğrencilere yangın durumunda alınacak tedbirler konulu eğitim verdi.

Minik öğrencilerle bir araya gelen itfaiye ekipleri önce minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra minik öğrencilere alınacak tedbirleri anlatan ekipler son olarak da güvenli alanda açılan ufak ateşle, yangın söndürme tekniklerini öğrencilere gösterdi.

HATAY 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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