Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı

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Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 41 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, YayladağıSuriye kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçmeye çalışan 41 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

HATAY 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

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