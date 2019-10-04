Samandağ’da Kitap Günleri başladı

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Samandağ Belediyesi tarafından ilçede ilk defa düzenlenen “Samandağ Kitap Günleri” başladı.

Kitap Günleri'nin açılışına Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, Emniyet Müdürü Duran Datlı, Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında Deniz Sitesi Hızır Parkında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kitap Günlerine Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Bekir Öztürk, Ahmet Eroğlu, Murat Ali Bilkay, Ali İbrahim Öz, Tolga Uluaydın, Erkan Karasoy, Köksal Aydın, Necla Karataş, Yılçay Atar, Serkan Emir'in yanı sıra, Hataylı yazarlardan Güler Kalem, Murathan Çarboğa, Bahri Loş, Ferhat Zidani, Mehmet Mevlüt Bulanık, Necla Karataş, Mahmut Çetin Zorba, Çetin Kalkan, Şekip Güzelmansur, Yahya Harbelioğlu eserlerini okurlarına imzalıyor.

Kitap Günleri 413 Ekim tarihleri arasında her gün 10:00 22:00 saatleri arasında açık olacak.

HATAY 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:07

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