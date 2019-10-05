Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

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HATAY Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.

Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



HATAY 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

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