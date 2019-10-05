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Arsuz’da orman yangını

İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Arsuz’da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkisinde bahçe temizliği sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etti. Helikopterlerle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
4 arazöz, 2 helikopter, 2 su tankı, 1 greyder, 1 dozer, çok sayıda itfaiye aracı ve personelin müdahalede bulunduğu yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

HATAY

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:08
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